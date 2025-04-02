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亞德客營收／3月35.05億元、年增19.6%創新高 市場需求已逐步回溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）2日公布3月合併營收達35.05億元，月增47.8%、年增19.6% ，創單月營收歷史新高；累計第1季合併營收80.96億元，季增5.8%、年增12.3%，亦創同期新高，營運表現優於市場預期。

亞德客表示，3月營收創歷史新高，且接單金額持續大於出貨金額，加上3月底已接單尚未出貨金額亦持續提升，印證公司推測市場需求已逐步回溫的看法。

亞德客預期，中國大陸政府仍會持續發布刺激經濟政策，加上公司不斷開發新產品、提升公司品牌形象，並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但公司對2025年度展望較兩個月前更為樂觀。

亞德客3月份來自電池行業、汽車行業、機床設備及包裝機械有較好的出貨表現。

營收

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