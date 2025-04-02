大立光法說會10日登場 法人聚焦三大面向

鏡頭大廠大立光（3008）2日公告，今年第1季法說會預計在4月10日召開，除將報告首季營運外，也將針對第2季釋出全新展望；法人指出，法說會將聚焦鏡頭技術趨勢、產能規劃以及AI機器人布局等三大面向。

大立光預計5日公告3月營收，累計今年前兩個月營收96.81億元，年增23.15%。大立光先前表示，由於本季仍處於傳統淡季，估計3月營收與2月相當。

針對2025年智慧手機規格升級進展，大立光執行長林恩平曾說，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加，其中，AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低、且光圈放大，但今年不會kick off，薄形及折疊手機目前都已在銷售中，這兩種挑戰較大，對我們附加價值也較高，折疊手機的鏡片數不多，但設計比較刁鑽。

除手機鏡頭之外，林恩平日前也證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。對此，林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶。

據悉，未來大立光將以模組方式出貨，目前正在測試後段軟體中，至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。

此外，近期市場傳出蘋果新款Apple Watch將首度導入鏡頭，有助於大立光業績看俏，外界預期，若Apple Watch開始搭載鏡頭，將為蘋果主力鏡頭供應商大立光、玉晶光（3406）增添新出海口，訂單加分。

外電消息指出，蘋果正考慮在Apple Watch的標準款和Ultra款加裝攝影鏡頭，兩種表款可能是在顯示螢幕內部置放前置鏡頭，而Ultra版本可能在側邊有鏡頭，裝在靠近表冠和按鈕的位置，最快2027年問世。