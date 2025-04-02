錼創科技自結2月稅後淨損722萬元 較去年同期虧損收斂
Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）因近期股價跌幅過大，達公布注意交易資訊標準，2日公告自結財報，2月稅後淨損722萬元，較去年同期虧損收斂，每股虧損0.07元。
錼創2月營收9,909萬元，月減19%，年增96%，歸屬母公司業主淨損722萬元，較去年同期虧損收斂，每股虧損0.07元。
錼創近期受大陸LED廠技術挑戰承壓，大陸LED廠京東方華燦、面板廠海信陸續發布Micro LED、RGB mini-LED技術突破，挑戰台灣Micro LED技術應用。錼創2日股價開低走高，開盤後一路下殺，隨後跌幅收斂，盤中翻紅後一路上漲，終場漲幅3.09%，上漲4.5元，收在150元，近五日跌幅23.3%。
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