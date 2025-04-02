詮欣營收／3月月增11%、年增19% 車用網通挹注

連接器廠詮欣（6205）2日公布3月營收1.20億元，月增11.74%，年增19.38%，第1季營收3.67億元，年增11.53%，季增13.2%，今年在車用與網通產品大量出貨之下，法人預估，業績可望成長兩成。

詮欣指出，車用產品已見復甦，第1季營收略優上一季，第2季之後網通400G系列產品將出量，下半年擴大出貨，法人預估，該公司今年業績逐季增長，全年毛利率略降，主要是因車用新品初期的學習曲線所致，但今年營業費用率會下降。

詮欣董事長吳連溪之前表示，該公司連接器產品已經切入智慧座艙，線束的部分有機會打入LED封裝暨電源廠的車燈、鏡頭供應鏈，在歐美是直接與一線車廠接觸，今年車用產品占營收比重將達到30％，明年達到40%，2027年至2028年將邁入車用產品另一波高峰。

詮欣目前在車用產品，成功取得13家VDA6.3客戶認證，並擁有70家以上的車用客戶。此外，該公司擁有超過10年以上的自動化團隊建構經驗，在智慧製造與高效能生產系統，具備強大競爭力。

至於網通產品，他說，400G產品今年量產，800G產品已經送樣，客戶期望第3季、第4季開始出貨，800G的價格是400G的兩倍起跳，看好網通部門的的成長潛力，主要是資料中心對高速傳輸的需求相當暢旺。

因應地緣政治的衝擊，詮欣泰國廠第2季開始動工，原預計2027年完工量產，目前看來會提前到2026年底以前量產，泰國廠將以車用產品為核心。