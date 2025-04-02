快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

備貨需求升溫 南亞科3月營收27.53億元、月增逾兩成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總座李培瑛樂觀DRAM景氣本季回溫 ，公司也將衝刺客製化AI用記憶體避陸廠壓力。本報資料照片
南亞科總座李培瑛樂觀DRAM景氣本季回溫 ，公司也將衝刺客製化AI用記憶體避陸廠壓力。本報資料照片

DRAM大廠南亞科技(2408)今(2)日公佈2025年3月份自結合併營收為27.53億元，月增加21.12%，明顯下游擔心美國川普4月課徵對等關稅，提前在3月備貨，推升營收升溫，不過仍比去年同期減少18.83%。

南亞科累計首季合併營收為台幣71.88億元，比去年同期減少24.36%。

南亞科總經理李培瑛稍早提出今年展望比他春節前法說會所持的看法更趨樂觀。他說，主因包括中國等區域刺激方案，已帶動DRAM需求、主要大廠也傳出停產DDR4及DDR3 DRAM的規畫、大陸記憶體廠現階段仍專注手機用的低功耗DDR4產品、主要DRAM大廠仍傾注大部分資源擴增HBM產能及市場DRAM庫存逐步回復健康。

李培瑛維持先前預估DRAM產業景氣本季觸底回溫的基調，並比先前較為樂觀些。但他坦承中國大陸持續擴增DRAM產能，確實帶給各廠競爭壓力，三大廠規畫停產DDR4產品，也呼應這個壓力使之必須減產因應。

此外，DeepSeek已激發邊緣AI快速崛起。李培瑛認為南亞科不會與三大廠及陸廠正面對陣，必須透過差異化，開創新商機，才能扭轉虧損，並抓住AI從雲端到邊緣端快速發展的機會。

DRAM 南亞科 李培瑛

延伸閱讀

台股上漲18點 三大法人賣超29.85億元

美光宣布漲價 南亞科、華邦電等記憶體族群將受惠

威剛、南亞科 權證四檔聚光

集邦：記憶體庫存去化 第2季DRAM價格估跌5%內

相關新聞

大立光法說會10日登場 法人聚焦三大面向

鏡頭大廠大立光（3008）2日公告，今年第1季法說會預計在4月10日召開，除將報告首季營運外，也將針對第2季釋出全新展望...

備貨需求升溫 南亞科3月營收27.53億元、月增逾兩成

DRAM大廠南亞科技(2408)今(2)日公佈2025年3月份自結合併營收為27.53億元，月增加21.12%，明顯下游...

南亞科營收／3月27.53億元 來到近7個月以來高點

記憶體廠南亞科（2408）2日公告今年3月營收為27.53億元，來到近7個月以來高點；累計第1季營收71.88億元，季增...

騰輝營收／3月3.6億元 國防特殊應用高毛利訂單增長

騰輝電子-KY（6672）今日公布2025年3月營收3.6億元，月增6.5%，截至3月累計營收10.2億元，年減5.2%...

信邦營收／第1季82.22億元 為歷年同期次高

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結2025年3月合併營收為27.02億元，較2月27.60億元減少2.10%，比...

英業達134億元 賣ZT股權

超微（AMD）完成收購伺服器系統整合商ZT Group，英業達（2356）昨（1）日公告，針對先前簽署的ZT Group...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。