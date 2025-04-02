騰輝營收／3月3.6億元 國防特殊應用高毛利訂單增長

騰輝電子-KY（6672）今日公布2025年3月營收3.6億元，月增6.5%，截至3月累計營收10.2億元，年減5.2%。主要受各國對國防軍費預算繼續提升，國防、航天特殊應用高毛利材料訂單增加，加上高速運算需求崛起，其他新特殊材料在熱塑性樹脂與各種薄膜材料在半導體與散熱銅塊嵌埋等應用上突破受到客戶認可，暨歐洲市場新客戶貢獻，本月營收同時雙成長。

公司強調，不斷優化產品組合以提升高毛利產品並鞏固散熱金屬基板市場外，國防、航天及超高頻等特殊應用高毛利材料，長期持續取得終端認證及積極布局，加上其他新特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上，持續逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，公司提到，多角化產品發展逐漸奏效，不流膠粘合片如血糖儀/無人機/攜帶式AR裝置等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功、聚醯亞胺(PI)產品在無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機、半導體AI芯片測試等高階應用領域皆在進行小批量生產，有望逐步注入營收。