AES 營收／3月11.98億元月增0.8%、年增56.5% 為29個月新高

電廠模組股王AES-KY（6781）2日公布今年3月營收，月增0.8%、年增56.5%，為29個月新高。

AES今年3月營收11.98億元，月增0.8%、年增56.5%，為29個月新高；累計AES今年首季營收為34.38億元，季增7.77%、年增49.04%。

展望後市，法人預估，AES今年在LEV業務穩健成長，加上資料中心BBU需求持續下，預估AES全年營收、獲利將持續成長，且因BBU仍是今年主要成長動能，預計毛利率仍將維持近四成高檔水準。

AES總經理宋維哲先前指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收今年都會成長。

在LEV業務方面，宋維哲強調，「二輪車市場已來到U型反轉右側，只是反彈幅度多大多快的差別」。好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可以預期2025年拉貨動能將優於去年。

此外，AES近年積極拓展新業務、新應用，包含ESS及電信領域，預計相關新業務將於今年下半年開始對公司營收產生貢獻，目標未來三年新業務能貢獻公司整體營收比重達三成，藉此避開單一產業波動劇烈情況。