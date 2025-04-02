快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

信邦營收／第1季82.22億元 為歷年同期次高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結2025年3月合併營收為27.02億元，較2月27.60億元減少2.10%，比去年同期28.07億元減少3.74%；累計第1季合併營收為82.22億元，較去年同期成長2.51%，比去年第4季減少1.42%。

信邦指出，3月合併營收較2月減少，係受工業產業客戶新系統導入暫緩出貨、醫療及汽車產業客戶之需求遞延所影響；第1季合併營收82.22億元，仍為歷年同期次高。

信邦MAGIC 5大產業第1季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.35%、汽車產業成長0.34%、綠能產業減少22.11%、工業應用產業成長10.33%、通訊及電子周邊產業成40.83%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.08%；連接器及零組件銷售占23.92%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收30.27%；綠能產業占24.85%；通訊及電子周邊產業占22.46%；汽車產業占14.18%；醫療及健康照護產業占8.24%。

信邦 營收

延伸閱讀

乾杯2024年EPS 0.84元 配息1.5元

牧德3月、第1季業績 同期最佳

研華攻邊緣AI 赴歐搶市

君帆多元布局 開花結果

相關新聞

大立光法說會10日登場 法人聚焦三大面向

鏡頭大廠大立光（3008）2日公告，今年第1季法說會預計在4月10日召開，除將報告首季營運外，也將針對第2季釋出全新展望...

備貨需求升溫 南亞科3月營收27.53億元、月增逾兩成

DRAM大廠南亞科技(2408)今(2)日公佈2025年3月份自結合併營收為27.53億元，月增加21.12%，明顯下游...

南亞科營收／3月27.53億元 來到近7個月以來高點

記憶體廠南亞科（2408）2日公告今年3月營收為27.53億元，來到近7個月以來高點；累計第1季營收71.88億元，季增...

騰輝營收／3月3.6億元 國防特殊應用高毛利訂單增長

騰輝電子-KY（6672）今日公布2025年3月營收3.6億元，月增6.5%，截至3月累計營收10.2億元，年減5.2%...

信邦營收／第1季82.22億元 為歷年同期次高

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結2025年3月合併營收為27.02億元，較2月27.60億元減少2.10%，比...

英業達134億元 賣ZT股權

超微（AMD）完成收購伺服器系統整合商ZT Group，英業達（2356）昨（1）日公告，針對先前簽署的ZT Group...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。