台股重挫！中環處分鴻海、廣達、矽統持股 合計損失近5千萬元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台股重挫，光碟片大廠中環（2323）1日公告，處分鴻海（2317）、廣達（2382）及矽統（2363）持股，合計處分損失達4,919萬元。

中環今日公告處分鴻海，交易時間為2月26日至4月1日，交易數量為1,920張，交易總金額達3.23億元，每單位價格為168.19元，處分損失為近1,386萬元。

中環亦公告處分矽統，交易時間為去年12月9日至今年4月1日，交易數量為5,035張，每單位價格為65.07元，交易總金額達近3.28億元，處分損失為2,140萬元。

中環同時公告，處分廣達持股，交易時間為今年3月13日至今日，交易數量為1,380張，每單位價格為247.98元，交易總金額達3.42億元，處分損失達1,393萬元。

中環 鴻海

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