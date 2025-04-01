牧德3月、第1季業績 同期最佳

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

牧德科技（3563）昨（1）日公布3月與首季業績，雙創歷年同期新高。3月合併營收為3.05億元，月增12.1％，年增幅度高達 226.1％，為歷年同期新高、2018年11月以來單月業績新高點。計第1季合併營收7.92億元，季增30.6％、年增195.9％，是單季第三高，也是歷年同期新高。

牧德表示，今年是雙軌四線並進元年，雙軌是PCB半導體封裝兩大產業，不再只是PCB AOI設備大廠，如今已邁進半導體封裝AOI產業。四線指的是四大產品線，每一產品線皆有百億市場規模，包括PCB AOI系列、PCB四線電測系列設備、半導體封裝六面檢系列設備，以及半導體封裝Wafer AOI與計量系列設備。

牧德指出，四大產品線今年皆有首推或續推產品亮相，例如PCB四線電測設備，結合AOI與最先進的電子技術，將打破傳統由日本獨大壟斷局面。半導體封裝六面檢系列預計上半年會獲得認證，高性價比的系列產品將於下半年陸續貢獻營收。

Wafer系列AOI已開始貢獻營收，FOPLP與FOWLP將運用PCB大板面所需的光學檢測技術，結合Wafer AOI傳統使用的Pixel by pixel技術，此類產品也將於下半年進入認證程序。

PCB 半導體 營收

延伸閱讀

研調：AI與電動車需求驅動 今年PCB市場看增5.5%

黃仁勳下周揭曉供應鏈名單？PCB 族群在線等

AOI廠再掀比價行情 牧德由田帶頭聯策反彈攻漲停

邑昇2024年 EPS 0.39元

相關新聞

研華攻邊緣AI 赴歐搶市

工業電腦龍頭研華（2395）強攻邊緣AI業務，昨（1）日宣布揮軍歐洲搶市，將參加本周舉行的「2025年漢諾威工業展」，並...

英業達134億元 賣ZT股權

超微（AMD）完成收購伺服器系統整合商ZT Group，英業達（2356）昨（1）日公告，針對先前簽署的ZT Group...

牧德3月、第1季業績 同期最佳

牧德科技（3563）昨（1）日公布3月與首季業績，雙創歷年同期新高。3月合併營收為3.05億元，月增12.1％，年增幅度...

隴華攻企業主權AI研發授權

衛星服務營運商隴華（2424）昨（1）日公告，與大庫辦股份有限公司簽署合作契約，跨入AI布局，將與大庫辦在企業主權AI代...

中華電 網路技術再進化

中華電信（2412）網路技術再進化，低軌衛星商用上線，首度啟用OneWeb行動車與媽祖鑾轎同行；自主研發外接式光波路徑轉...

毅嘉3月營收 勁揚19%

機構件廠毅嘉（2402）昨（1）日公告3月營收8.95億元，攀上近11年來單月新高，月增19.5%，年增30.8%；累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。