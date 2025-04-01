英業達134億元 賣ZT股權

超微（AMD）完成收購伺服器系統整合商ZT Group，英業達（2356）昨（1）日公告，針對先前簽署的ZT Group購買協議，已處分其普通股及認股權，交易總金額約134.05億元，無認列處分損益，將以其他綜合損益直接計入股東權益項下。

英業達原先持股ZT約10%，在收購案中，一同簽署超微收購ZT Group股份購買協議，同意賣出ZT普通股及認股權，去年8月27日簽署協議時匯率換算基準為1美元兌換新台幣32元，今年4月1日匯率為33.18元，此次交易總金額拉升至134.05億元，並取得超微約88.4萬股股權。

英業達2019年透過投資ZT Systems，切入美國雲端服務商亞馬遜AWS、微軟及Meta供應鏈，雙方攜手代工輝達GPU伺服器，英業達主要負責伺服器主機板（L6）組裝業務，交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。

超微收購ZT後，保留研發與工程部門，出售製造業務，對於是否爭取ZT伺服器製造產線，壯大美國製造版圖，降低關稅政策影響，英業達日前表示，待超微收購ZT Systems後，將與北美雲端服務供應商客戶商討收購其硬體產線可行性。

超微收購ZT後，英業達總經理蔡枝安日前表示，英業達訂單沒有少，今年來自ZT訂單的營收七、八成跑不掉，希望持續下去。