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大摩：聯詠受惠於價格穩定及市占上揚 目標價上看640元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，聯詠今年表現有望勝出，主要是因為面板驅動晶片（DDIC）庫存低、價格趨穩、市占轉移及規格升級等因素。雲端人工智慧（AI）的不確定因素增加，產業持續整合，DDIC龍頭聯詠將受惠更多，維持「優於大盤」評等及目標價640元。

大摩指出，第2季電視及IT面板價格將季增1%，正面趨勢有助於聯詠等供應商的LCD DDI價格趨穩。受惠於舊換新計畫及季節性回補庫存，中國大陸電視需求強勁，有望推動DDI補庫存，畢竟庫存水準仍健康。

大摩表示，AI特殊應用IC（ASIC）新商機興起，也有助於聯詠股價重新評價。此外，聯詠在效能及成本的表現也比南韓同業更有競爭力。

另外，大摩指出，折疊面板除了用在手機以外，也可用在平板/筆電相關產品，這可能會推動有機發光二極體（OLED）DDI用量增加，因為每片面板需要採用兩顆DDIC，或是採用OLED觸控與驅動整合晶片（TDDI）。

在OLED DDI市場，大摩認為，聯詠市占可望擴大，不論是在安卓或iOS體系。聯詠也可望從台灣及南韓同業中搶得市占率。市場預期大陸競爭加劇，但大摩認為這是過度擔心。

大摩指出，以聯詠今年的預估獲利推算，本益比只有15倍，加上現金股利殖利率有6%，提供下檔緩衝。LCD面板價格上揚，將有助於第2季的LCD DDI價格，加上成本下滑，預估聯詠的毛利率將從第2季起復甦，可望是疫情爆發以來首度上揚。

大摩預估，聯詠今年營收將成長14%。大型面板驅動IC（LDDI）價格今年會下跌，OLED平均售價則會上揚，推動相關營收今年成長36%。不過，毛利率會從2022年高點46.3%下滑到今年的39%。

大摩 聯詠 面板

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