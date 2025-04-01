隴華攻企業主權AI研發授權

衛星服務營運商隴華（2424）昨（1）日公告，與大庫辦股份有限公司簽署合作契約，跨入AI布局，將與大庫辦在企業主權AI代理（AI Agent）及其他AI產品上的研發與授權合作。

隴華總經理王雅萱表示，未來規劃引進各種企業相關應用，拓展企業客戶市場版圖。

隴華指出，雙方合作，可挹注未來營業收入、滿足客群需求，對隴華財務業務具有正面助益，同時獲得企業主權AI代理及其他AI產品的獨家營運授權，確立其在合作區域內的總代理權與營收分配機制，以推動商業運營與市場拓展。

王雅萱表示，大庫辦相關產品可以將資料自動整理之後，化成目錄，且分層，隴華已經用在客服相關、營運管理上，且看好中小企業有這樣需求。

近年隴華發展衛星通訊服務，拓展企業客戶觸角。王雅萱表示，隴華在衛星、海事應用、AI相關，建立漁船船東、商船老闆等客戶，加上與電信業者網路合作，觸及海巡、國防，擁有歐、美衛星等資源。

她強調，隴華業務項目除衛星外，也擁有影像軟體等軟體應用，未來看好中小企業對於AI應用、資料中心等需求，不僅是趨勢，也是隴華從既有企業客戶及營運量能上，可以延伸的領域。

王雅萱表示，觀察時業客戶需求，隴華要拓展營運觸角，未來將挑選有價值的產品，拓展總代理的服務項目，再分到通路分銷商及經銷商等，開拓多角化的營收來源，同時也深耕無人機應用領域，尋找各種幫助公司營收成長的動能。