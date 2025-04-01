中華電 網路技術再進化
中華電信（2412）網路技術再進化，低軌衛星商用上線，首度啟用OneWeb行動車與媽祖鑾轎同行；自主研發外接式光波路徑轉接技術，獲得IOWN全球論壇認證，取得台、日專利。
中華電信積極布局中、高、低軌衛星服務，公司表示，2024年6月底，台灣本島及金門、馬祖、澎湖、蘭嶼等離島地區都可接收到OneWeb低軌道衛星系統訊號。另外，中華電信繼協助數位發展部完成「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性」前瞻計畫後，進一步運用OneWeb低軌衛星設備彈性快速連接與即時通訊特性，並推動商業應用。
隨著OneWeb商用上線，中華電信指出，首次於「2025大甲媽祖遶境」，派出OneWeb行動車與神轎同行，提供行動車多層傳輸防護及服務韌性，並擴充遶境路線及周遭既有4G／5G基地台超過600台之外，更於人潮聚集處獨家創新部屬五部積木式燈箱基地台，以及機動架設七部行動基地台。
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