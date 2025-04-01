微星推新品 第2季業績進補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）昨（1）日宣布，推出全新Modern MD272UPSW智慧聯網顯示器，並規劃本月開賣搭載輝達RTX50系列顯卡的新一代電競筆電等產品。隨著筆電與顯示器等新產品齊發，法人看好可望帶動微星本季出貨上揚，提升營運表現。

微星指出，新一代智慧聯網顯示器，完美結合高解析畫質、智慧連網功能與時尚極簡外型設計，為使用者帶來前所未有的娛樂與多工體驗。

微星並宣布全新世代GeForce RTX 50系列筆電上市，共有多達八款RTX 50系列新筆電，鎖定遊戲玩家、工程師與創作者各階層市場。新品上市之際，微星也舉辦限時玩家公測活動，邀請遊戲玩家使用RTX 50系列筆電，暢玩最新熱門遊戲大作。

微星董事長徐祥之前表示，過去電競產品生命周期可持續半年到一年，這次因為輝達產能限制，導致市場上舊產品的庫存快速消化，新產品順勢接上，因此，微星正積極擴充產能，搶占這波市場機會。

徐祥指出，輝達RTX 50系列顯卡問世後，消費者買氣熱烈且供不應求，從第2季開始，微星舊款電競產品將大幅減少，該公司約60%至70%產品線將全面轉向新一代產品，助益提升平均銷售單價（ASP）與毛利率，看好第2季傳統淡季表現可望優於往年同期。

微星 電競筆電 顯示器

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