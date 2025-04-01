毅嘉3月營收 勁揚19%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
毅嘉執行長曾恭勝。聯合報系資料照
毅嘉執行長曾恭勝。聯合報系資料照

機構件廠毅嘉（2402）昨（1）日公告3月營收8.95億元，攀上近11年來單月新高，月增19.5%，年增30.8%；累計今年首季營收24.39億元，年增22%，整體業績表現亮眼。公司看好，今年營運將逐季增溫。

毅嘉表示，3月營收結構中，軟板整合元件產品業績為7.27億元，機構整合元件產品營收為1.72億元，成長主因客戶下單需求強勁。毅嘉昨天股價漲1元、收37元。

圖／經濟日報提供
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展望未來，毅嘉認為，目前客戶在消費與車用電子產品市場需求展望正向且樂觀，該公司今年營運將可望持續穩健成長，呈現逐季增溫走勢。

毅嘉執行長曾恭勝曾於法說會指出，今年無論是消費性電子或車用業務訂單狀況均比去年好，估營收呈現雙位數成長，新產能布局完成後，對明年業績展望也抱持樂觀態度。

因應全球供應鏈重組及客戶「中國+1（China+1）」需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地預計今年第3季完工，並開始陸續投入量產，目前工程均符合進度，預期將可帶動今年營運持續向上。

毅嘉目前超過九成的產能均來自中國大陸廠區，位於馬來西亞的吉打廠主要生產光通訊產品、車用智慧座艙和儲能系統等，目標五年後，大馬廠區將占總產能約35%，貢獻年營業額40億至50億元。

曾恭勝指出，大馬政府對重大建設都按部就班，並且友善對待外資企業，加上當地華人約占四成，溝通上沒有阻礙。

毅嘉 營收 馬來西亞

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