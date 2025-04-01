研華攻邊緣AI 赴歐搶市

工業電腦龍頭研華（2395）強攻邊緣AI業務，昨（1）日宣布揮軍歐洲搶市，將參加本周舉行的「2025年漢諾威工業展」，並以六大亮點產品大搶商機。

研華看好邊緣AI市場將在十年內成長四倍，加上ChatGPT、DeepSeek、Grok等雲端大語言模型AI陸續推出，走向開源、低價化趨勢下，將帶動今年下半年邊緣AI大量普及進入各產業。

圖／經濟日報提供

研華強調，此次前進漢諾威工業展，將整合自身軟硬體優勢並攜手全球生態系夥伴，聚焦「Edge Cloud、Edge AI及Edge Computing & Industry」等三大應用主軸，展示如何強化Edge Server運算效能、AI應用場景及工業網路安全，加速AI邊緣運算與數位轉型落地。

研華透露，本次會展將展出六大亮點產品搶市，包括L11 SKYRack機櫃解決方案、VLM（Vision Language Model）安全AI解決方案、AMR服務型引導機器人、Edge AI視覺檢測、私有5G與工業OT安全以及工業AI邊緣伺服器，助力產業客戶迎接AI智能化時代。

研華指出，面對市場對邊緣運算與AI的高度需求，集團正加速技術發展建立全球領導地位，並深化生態系合作，共同開發涵蓋Edge AI、Edge Server與L11 SKYRack等應用解決方案，協助產業客戶加速完成數位轉型。研華鎖定邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大高速成長市場；目前研華邊緣AI業務2023年營收占比約4%，2024年已提升到9%，內部看好2025年邊緣AI營收占比可達15%以上。

研華今年前二月合併營收110.3億元，為同期最佳，年增24.7%，公司認為，目前接單動能逐步回溫，今年全年業績有機會達到雙位數增長。