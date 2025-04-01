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牧德營收／3月3.05億元 與首季業績均創同期新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

牧德（3563）1日公布3月營收約3.05億元，續創同期新高。

牧德3月業績月增12.1%，年增幅度達226.1%，累計第1季營收7.92億元，也創歷年同期新高紀錄。

牧德表示，2025年是其雙軌四線並進的元年，雙軌是指PCB半導體封裝兩大相連產業，象徵該公司不再只是PCB AOI設備大廠，如今已同步邁進半導體封裝AOI產業；而所謂四線指的是四大產品線，每一產品線皆有百億市場規模。四大產品分別是PCB AOI系列、PCB四線電測系列設備、半導體封裝六面檢系列設備，以及半導體封裝Wafer AOI與計量系列設備。

牧德指出，這四大系列產品於今年皆有首推或續推產品亮相，例如五年磨一劍的PCB四線電測設備，結合AOI與最先進的電子技術，將打破傳統由日本獨大壟斷的局面。除此之外，其半導體封裝六面檢系列，預計上半年會突破認證，高性價比的系列產品將於下半年陸續貢獻營收，而先進封裝六面檢設備也是計畫中的一部分。

另外，在Wafer系列AOI方面，現在也已開始貢獻營收，尤其受矚目的FOPLP與FOWLP將斟酌運用PCB大板面所需的光學檢測技術，結合Wafer AOI傳統使用的Pixel by pixel技術，克服對位偏移、板面漲縮、變形等問題，讓FOPLP及FOWLP檢測能更精準，此產品也將於下半年進入認證程序。

PCB 半導體 牧德

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