聯電格芯要聯姻了？聯電否認股價仍漲、聯家軍喜洋洋

據日經新聞報導，全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大晶圓代工廠，聯電ADR昨夜一度飆漲逾20%、終場收高9.16%，帶動1日聯電開高逾半根漲停、報47.2元，聯家軍矽統（2363）、原相（3227）、聯詠（3034）、欣興（3037）等也紛紛隨之走揚，惟聯電發言人劉啓東深夜表示，公司對任何市場傳言都不會回應，且沒有任何合併案進行，目前股價漲幅見縮減。

據日經報導，聯電與格芯有意創建一家規模更大的美國公司，將生產業務範圍深入亞洲、美國和歐洲，藉此確保在兩岸局勢緊張與大陸力推自主生產晶片政策下，讓美國能獲得更多成熟製程晶片。

對於相關傳聞，聯電表示目前沒有任何合併案進行。惟聯電昨日在台股重挫906點下，最後一盤爆出逾1.5萬張大量，股價由盤下44元拉到翻紅收市，報44.65元、逆漲0.1元%，仍引發市場想像。

格芯和聯電主力都是成熟製程，據集邦科技統計，去年第4季聯電在全球晶圓代工市占率為4.7%、居第四，格羅方德市占率4.6%、居第五。若合併案成真，全球晶圓代工市占率將衝高至9%以上，超越三星與中芯，成為全球第二大晶圓代工業者。