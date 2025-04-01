AI榮景不再？00830經理人看美股：放長線才能釣大魚

川普關稅政策在即，引發美股恐慌情緒升溫，31日美國主要指數走勢出現震盪，僅道瓊指數、標普500指數收漲，但費城半導體指數則連日走跌；由於費半指數在編製上鎖定美國半導體產業鏈，為市場觀察半導體業景氣的重要指標，近期表現也讓外界擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，當市場出現跌幅，投資人更應善用逆勢交易策略：當標的走跌時開始買進，直到價格出現回彈，有助於投資人能夠攤平既有成本、增加持有股數。

但想透過逆勢交易獲利的前提，是要求經濟及產業基本面並未逆轉，應挑選基本面良好，且長線看好的標的；從產業面來看，美國科技巨頭資本支出持續上行，仍帶領AI發展持續向上成長，投資人可透過ETF提前布局，不但可以分散個股投資風險，也能一次打包多檔具有成長潛力的科技類股，像是國泰費城半導體(00830)現在一張不超過新台幣3萬7千元，成分股除持有12%的輝達外，也有近10%的博通及8%的台積電幫助投資人掌握AI趨勢；此外，超微、高通、艾司摩爾同樣被00830一網打盡，沒時間盯盤的投資人也能走在科技產業第一線。

李翰林分析，輝達作為AI產業的領導者，雖然在今年初受到中國大陸DeepSeek問世以及關稅議題衝擊，造成股價受創，但仍不影響輝達晶片在大型CSP廠商中的地位，今年資本資出更勝以往，目前仍未脫離AI軍備競賽階段。而從先前的GTC大會來看，輝達已經逐漸擴展布局，包括智慧工廠、自動化機器人與邊緣運算等領域，加上下半年將推出旗下最新GB300，黃仁勳表明客戶訂單已滿手，對於手中描繪的AI藍圖仍信心在握，甚至蘋果也加緊腳步趕上，正在訂購價值約10億美元的GB300，顯示科技巨頭仍持續為AI晶片產業添加薪柴，投資人不需過於擔憂。