漢唐、亞翔 四檔帶勁

台積電高雄廠昨（31）日舉行2奈米擴廠典禮，雖然台積電股價持續探底，不過半導體設備廠漢唐（2404）、亞翔（6139）因在手訂單量足，加上具備高殖利率題材，漢唐股價逆勢上揚，亞翔也相對抗跌。法人表示，無塵室工程整合服務商漢唐除了有台積電台灣廠的擴廠訂單之外，隨台積電美國廠的建廠進度，以及日前宣布加碼投資美國，相關工程金額將陸續認列，挹注營收動能；另外美光等科技業者也有計畫在美國擴廠，可望為漢唐帶來系統、設備材料等商機。

根據統計，漢唐去年稅後純益61.9億元，創下歷史新高，每股純益（EPS）32.94元，董事會決議每股擬配發28元現金股利。以昨天股價456.5元計算，殖利率6.1%，吸引資金進駐。

無塵室與機電工程暨公共工程業者亞翔，受惠海內外半導體及公共工程訂單滿手，去年稅後純益43.3億元，年增50.1%，每股純益18.73元，稅後純益與每股純益同創新高，法人看好，亞翔今年營運持續樂觀。

法人分析，受美中貿易戰影響，不少半導體、科技業者往新加坡、越南等地建立生產線，亞翔也隨供應鏈前往東南亞布局，預期今年區域成長性來看，東南亞大於台灣、大於中國，長線營運動能仍看增。亞翔董事會並決議，擬配發14元現金股利，以昨天收盤價232.5元計算，殖利率6%，仍具高殖利率題材。