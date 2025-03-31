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法人連買股 抗震指標
受到川普關稅，及美國經濟數據欠佳影響，台股近日跟進美股修正。專家指出，盤面暫由空方取得發球權，但亞泥（1102）、兆豐金等法人連續買超的抗震股，具籌碼面優勢，有機會領漲抗跌，吸引短多進駐。
台新投顧副總經理黃文清分析，貿易戰陰霾揮之不去，美費半指數跌破前低，加上清明連假賣壓湧現，台股市場氣氛趨保守，建議操作可挑選外資、投信等法人買盤持續進駐，且股價相對抗震個股，較易獲得青睞。
篩選外資或投信至少連續買超三日、累計買超逾1,300張，且昨日股價相對有撐的指標，包括亞泥、新光金、陽明、中華電、兆豐金、東和鋼鐵、大成、復盛應用、凌群、東洋、智易、可寧衛等，主要分布於今年展望正向、營運穩健的高股息殖利率個股。
陽明、中華電、兆豐金同時擁有官股色彩及產業龍頭地位，原本就是政府護盤主要標的，高殖利率題材更具有加分效果。
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