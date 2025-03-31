快訊

金秀賢公然說謊！交往15歲金賽綸嫩照曝：謊言不攻自破

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聽新聞
0:00 / 0:00

華南永昌證推定期定額優惠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
小額資金長期投資也能滾出大財富，華南永昌證券即日起到今年底，祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有。華南永昌證券／提供
小額資金長期投資也能滾出大財富，華南永昌證券即日起到今年底，祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有。華南永昌證券／提供

元大台灣50（0050）擬採「一拆五」股票分割，股價可能回到40元附近。華南永昌證券為協助投資人把握這波「投資友善化」契機，同步祭出「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，不論新戶或舊戶皆可享有，活動至2025年底。此活動進一步降低理財門檻，也讓更多投資人能以小資金參與資本市場成長。

元大台灣50擬進行股票分割，降低投資門檻。華南永昌證券表示，ETF分割雖不影響總市值，但對投資人心理與入手策略有實質影響；尤其對初學投資者來說，較低單位價格更易入手，更能輕鬆執行「定期定額＋再投資」策略，啟動時間複利的資產滾利效應。

近日台股大幅拉回，對預算有限的小資族而言，是切入長期存股的絕佳機會。以元大台灣50 ETF為例，若每月投入5,000元並持續再投入股利，根據歷史數據推估，長期年化報酬率可達6.98%。

若持續投資22年，資產終值有機會滾出566萬元，反觀若沒做再投資，資產終值僅約362萬元，兩者差距顯著，投資人不妨透過定期定額投資ETF，享受時間帶來的複利效果。

華南永昌證券除推出台股ETF「定期定額萬元以下手續費均一價」優惠，也看好海外配置需求，推出「小額海外債券線上交易平台」，最低1,000美元就可入手，內建智能篩選工具，讓選債、交易一站完成，適合偏好穩定收息與分散風險的理財族群。

此外，除權息旺季即將登場，搭配「華南e指沖APP」除權息專區，不僅能快速查詢股利明細，還能一鍵設定再投資標的，自動投入定期定額，把握旺季資金流，進一步放大複利效應。

華南永昌證券提醒投資人，與其苦追熱門題材、每天盯盤心驚膽跳，不如從現在開始，建立「股債雙配置＋長期投入」體質。趁ETF價格親民化、小額投資工具齊備之際，穩健累積資產成長。想了解更多投資工具與小資理財策略，可上「華南永昌證券官網」查詢或撥打客服專線。

ETF 定期定額

延伸閱讀

理財不需花時間鉅細靡遺去記每一筆帳！陳雨德：核心消費不能犧牲就該拒絕或替代

0050唯一股東數破百萬市值型！台股大跌買氣超旺、專家籲「分批進場」

50歲才開始投資絕對來得及！00878經理人：選對標的、勿以錢小而不為、持之以恆

員工福利信託 三個放寬

相關新聞

樺漢加碼美國製造 新廠Q3量產

工業電腦大廠樺漢（6414）應對川普新政，昨（31）日宣布加碼美國製造，將在田納西州設立1萬多平方公尺工廠，預計今年第3...

飛捷AI業務攻美 報捷

POS大廠飛捷（6206）AI業務傳出捷報，全美擁有超過970家門市的美國速食連鎖炸雞品牌Zaxbys宣布，將與飛捷旗下...

法人連買股 抗震指標

受到川普關稅，及美國經濟數據欠佳影響，台股近日跟進美股修正。專家指出，盤面暫由空方取得發球權，但亞泥（1102）、兆豐金...

華南永昌證推定期定額優惠

元大台灣50（0050）擬採「一拆五」股票分割，股價可能回到40元附近。華南永昌證券為協助投資人把握這波「投資友善化」契...

凌群生成式 AI 應用大突破

系統整合廠凌群（2453）昨（31）日召開法說會，總經理劉瑞隆表示，已掌握在生成式AI應用發展的重大突破，以AI賦能應用...

台亞助攻蘋果 AI 醫生

蘋果AI應用放大絕，外媒報導，蘋果準備推出新的AI醫生服務，現階段規劃以翻新的應用程式和AI醫生服務，大舉進軍健康業務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。