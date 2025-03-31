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弘憶股看好美 AI 算力商機
半導體通路商弘憶股（3312）昨（31）日召開法說會，法人關注其AI算力業務，公司表示，AI算力業務順利進行中，目前看到美國AI算力市場需求還不錯。
弘憶股去年初決定要採購GPU與相關伺服器設備，建置算力租賃機房，並委託關係企業GMI Computing經營。
據了解，該算力業務從去年7月開始為弘憶股帶來約半年的相關收益，第一批52台伺服器設備帶來的貢獻將延續至今年。該公司也已採購第二批約127台伺服器設備，最快可能從今年第2季起開始認列相關收入。
法人詢問後續是否還有添購伺服器的規畫，弘憶股回應，目前無相關計畫，但會參考市場需求變化，如有需要，將有適當計畫調整。
針對今年展望，弘憶股表示，最近關稅問題逐漸影響到市場與各廠商的投資計畫，也直間接地影響其客戶，目前觀察到客戶端的訂單預測還算是穩定，沒有太大變化，至於銷售預估則會審慎觀察市場變化來因應，尤其是庫存部分。
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