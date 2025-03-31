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菱光拚新應用 衝刺毛利率

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

全球彩色接觸式影像感測器龍頭菱光（8249）昨（31）日舉行法說會，與會法人轉述，菱光將持續開發事務機以外的新應用市場，除了無人機外，今年新品研發重點為安防監控與工業檢測應用，並掌握關鍵技術，與其在新品與新技術效應帶動下，毛利率有望明顯提升。

展望今年，菱光計劃開發新的應用市場，並繼續深化現有客戶關係。針對無紙化趨勢和生成式AI技術發展，公司將重點布局工業感測器領域，包括為無人機安防監控及紅外熱成像等應用提供模組化設計方案，相關新品主要基於紅外線技術而非傳統CCD技術，開拓全新的產品範疇。

在營運策略方面，菱光強調，持續開發事務機以外的新應用市場，已開始為無人機客戶出貨，今年新品研發重點為安防與工業檢測應用，並計畫導入AI影像處理功能，以提升業績。菱光在2024年出貨量年增逾30%，擺脫前年整體供應鏈異常波動衝擊，去年毛利率也攀升至20%，反映生產設備折舊攤提費用降低，加上工廠良率提升與供應鏈管理優化，助益成本下降並拉升獲利。

無人機

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