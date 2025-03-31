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台亞助攻蘋果 AI 醫生

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
台亞董座李國光。聯合報系資料照
台亞董座李國光。聯合報系資料照

蘋果AI應用放大絕，外媒報導，蘋果準備推出新的AI醫生服務，現階段規劃以翻新的應用程式和AI醫生服務，大舉進軍健康業務，其中，感測器扮演關鍵角色，將用來接收果粉身體狀態資訊並交給AI醫生分析，台廠中，台亞（2340）是蘋果硬體裝置感測器元件供應商，將搭上蘋果AI醫生大商機。

蘋果積極布局健康應用，台亞近年都是獨家供應蘋果感測器元件的台廠，成為蘋果智慧穿戴裝置熱銷的大贏家。

外媒報導點出，蘋果近期的計畫是，有可能改變健康行業，包括一項已超過15年的專案，要創建非侵入性的血糖監測，這個源自於創辦人賈伯斯在世時的構想，是在Apple Watch上添置感測器，通知用戶他們是否處於糖尿病前期，以防全面發病。

業界指出，台亞在健康的布局與蘋果相似，去年宣布與上亞科技、星亞視覺、和亞智慧、晉弘科技以及台北醫學大學等，合作的「高精度非侵入式連續血糖檢測穿戴裝置技術開發計畫」，通過經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫審查，獲得9,500萬元補助款。

台亞曾指出，蘋果早在多年前就已投入血糖偵測技術，希望將其應用於穿戴式裝置，台亞則規劃直接使用特殊及自行研發的紅外發光偵測，搭配AI與演算法開發醫療級非接觸血糖偵測，使其與侵入式血液測試數值得以匹配得上。

台亞說明，現今穿戴式裝置應用即便能偵測到血壓、心跳，甚至是血氧，但無法用來進行醫療行為偵測，充其量只能用做參考數字，該公司聚焦的是要達到醫療等級的設備，因為醫療與非醫療等級關鍵，在最後與血糖偵測差異是否與接觸型血糖偵測，差異在幾個百分比內，以確保精準。

法人看好，蘋果積極強化智慧AI量能，台亞同步推進技術，若蘋果徹底執行AI醫生計畫，台亞身為供應鏈要角，受惠大，助益壯大營運動能。

AI 感測器 蘋果

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