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凌群生成式 AI 應用大突破

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

系統整合廠凌群（2453）昨（31）日召開法說會，總經理劉瑞隆表示，已掌握在生成式AI應用發展的重大突破，以AI賦能應用系統，今年以來客戶對AI應用的需求持續升溫。

劉瑞隆表示，當AI技術走進百工百業，帶動資訊服務及軟體商機與新創機會，凌群掌握生成式AI應用發展的重大突破，在「AI政府」方面，與行政院人事行政總處合作開發WebHR_GPT生成式AI人事法規查詢服務系統，第1季已正式上線。

凌群規劃，旗下智慧醫療領域的智慧電腦人預計明年第2季上線。

劉瑞隆指出，智慧電腦人將進一步投入醫療與長照等應用領域，凌群也與工業電腦廠研華合作開發AMiS智慧用藥解決方案，衝刺醫療布局。

智慧交通方面，凌群投入蘇花路廊交控科專、台鐵及高鐵軌道運輸管理，持續有新斬獲，挹注營運動能。

AI 凌群 法說會

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