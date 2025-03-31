唐榮、華新 不銹鋼開漲盤

不銹鋼上游廠唐榮（2035）、華新麗華昨（31）日開出4月不銹鋼盤價，行情持續向上。唐榮304冷熱軋調漲4,000元，316L附價平盤，漲勢與燁聯相當，預期流通行情將跟漲，有望帶來一波小陽春。

華新麗華4月不銹鋼盤價則全面上漲，主要是受惠轉單效益加上成本壓力不減的原因。華新麗華4月不銹鋼盤價全漲，300系調漲每公噸4,000元，300系含銅鋼種調漲每公噸5,000元，200系調漲每公噸1,000元，400系調漲每公噸500元。

華新麗華指出，台灣不銹鋼市場近期受惠轉單效益，歐洲方面經濟指標德國規劃投資5千億歐元進行基礎建設，預期將提振不銹鋼需求。主要原料鎳、銅上漲，加上3月台幣貶值，鋼廠成本壓力不減。

上市不銹鋼廠主管說，國內不銹鋼行情沈寂多時，上周由燁聯領漲，除了316L附價持平、403小漲500元，304則大漲4,000元，昨天唐榮跟進，上游廠有志一同，提振市場信心。

上市不銹鋼廠主管表示，近期國際鎳價反彈，每公噸回到1.61萬美元，單月大漲5.8%、單周漲2%，鎳是不銹鋼重要原料，成本占比高達50%，鎳價揚升、不銹鋼價不寂寞。

上周燁聯開盤前，市場即以原料價格推測，不銹鋼每公噸可望漲4,000元左右，實際漲幅與此相符，鋼廠主要反映成本，尤其來自印尼青山熱軋不銹鋼價格在3月急劇上漲，累計每公噸調高100美元以上，加上新台幣匯率續貶，結合倫敦金屬交易所鎳期、現貨均價都站上每公噸1.6萬美元以上，各種因素堆疊，全面墊高不銹鋼行情。

上市不銹鋼廠主管說，以目前市況來看，不銹鋼終端需求有限，在下游庫存去化較慢情形下，流通價格漲或不漲，其實對接單沒有太大影響，既然上游大漲4月304盤價格，當然流通也要跟進反映，唐榮跟漲後，流通交易立即跟上調價。

由於不銹鋼市場低迷已久，著眼4月漲幅較第1季擴大，對鋼廠或盤商而言，鋼材價格處於高端，接單也會較緩，除非5月續漲氛圍濃厚，比較有機會帶動補貨，否則買家下單會較為保守、多觀望。