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燁輝內外銷報價 紅通通

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

時序進到第2季傳統鋼鐵旺季，鋼市正向發展，主力外銷鋼廠燁輝（2023）昨（31）日調漲4月盤價，內銷每公噸漲500元，外銷最高漲30美元，短線鋼鐵行情穩定向上。

法人表示，政府立案調查大陸熱軋對台反傾銷後，來自大陸的低價鋼材瞬間大減，後續並鎖定南韓等地進口鋼材，台灣鋼價獲得合理支撐，昨天燁輝持續調漲4月盤價，凸顯上下游鋼廠共同提價的動能延續，未來前景樂觀。

燁輝執行副總陳維誠指出，全球景氣動盪，經濟進入新「低增速常態」，各大國際組織普遍預測2025年全球經濟增長將在2.7%至3.3%間。行政院主計處預估今年經濟成長率可達 3.14%，維持成長態勢，經濟部統計處公布累計前2月工業生產指數年增10.88%，製造業生產指數年增 11.58%，顯示終端需求持續復甦、景氣穩定。

工業生產指數 燁輝

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