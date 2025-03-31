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飛捷AI業務攻美 報捷
POS大廠飛捷（6206）AI業務傳出捷報，全美擁有超過970家門市的美國速食連鎖炸雞品牌Zaxbys宣布，將與飛捷旗下Berry AI（華捷智能）合作，在全品牌門市的得來速（Drive-Thru）服務全面導入AI影像計時系統（Camera Timers），強化營運流程並優化顧客體驗，法人看好，相關合作案有望為飛捷今年營運再添動能。
Berry AI專注於將AI影像辨識技術應用於速食餐飲場域，透過攝像設備偵測並收集多項營運關鍵指標，提供即時數據分析與決策支援，協助速食品牌找出流程瓶頸、提升現場營運效率與整體顧客滿意度。
去年起Berry AI已陸續與多家美國連鎖速食品牌建立合作關係，近期正式攜手Zaxbys，導入其AI技術於現代化得來速流程，作為推動品牌數位轉型與營收成長的重要一步。
Berry AI執行長林逸中指出，速食店團隊對這項技術的回饋非常正面。AI影像辨識系統能根據現場即時資訊提供建議，協助員工迅速辨識瓶頸，專注處理更重要的工作項目，提升整體營運效率。
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