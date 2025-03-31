樺漢加碼美國製造 新廠Q3量產

工業電腦大廠樺漢（6414）應對川普新政，昨（31）日宣布加碼美國製造，將在田納西州設立1萬多平方公尺工廠，預計今年第3季生產。樺漢董事長朱復銓指出，樺漢集團2025年訂下組織調整再造目標，預告今年可能有重要夥伴投資樺漢，具體對象現階段不能公開。

樺漢在加州已設有小型工廠，面對川普一連串新政策，朱復銓表示，樺漢緊急啟動措施，本來北美地區規劃墨西哥生產，現在在田納西州設立新工廠。朱復銓分析，田納西新廠定位為大型組裝廠，與客戶策略聯盟，不用再做大型投資，很多設備都由客戶提供。

朱復銓說，本來與NCR將在墨西哥廠合作製造，相關訂單160億元將於今年初發酵，因應川普關稅政策，因此新增田納西廠，今年7月NCR新訂單開始貢獻。

樺漢已建立全球3PL供應鏈服務據點，降低關稅影響；樺漢集團全球據點包含中國大陸工廠、歐洲匈牙利廠、美國廠、東南亞越南及馬來西亞廠。