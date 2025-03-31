菱光法說會／持續開發事務機以外的新應用市場

全球彩色接觸式影像感測器龍頭菱光（8249）於31日召開法說會，與會法人表示，菱光將持續開發事務機以外的新應用市場，重點放在無人機、安防監控及工業檢測上。公司正掌握關鍵技術，因此法人對其未來營運表現持樂觀態度。

展望今年，菱光計劃開發創新的應用市場，並深化與現有客戶的關係。針對無紙化趨勢及生成式AI技術發展，公司將聚焦於工業感測器領域，包括為無人機安防監控及紅外熱成像提供模組化設計方案。新產品將以紅外線技術為基礎，而非傳統的CCD技術，以拓展全新的產品範疇。

在營運策略方面，菱光強調將專注於事務機之外的新市場，已開始對無人機客戶進行出貨。新品研發將著重於安防與工業檢測應用，並計畫導入AI影像處理功能以提升業績。菱光的出貨量在2024年預計年增逾30%，這主要受到前年供應鏈異常波動的影響，目前整體事務機數量到往年水準。

菱光毛利率從18%上升至20%，主因在於生產設備折舊費用下降、工廠良率提升及供應鏈管理優化，法人預期菱光獲利狀況有望持續維持，並在商用機種與商務彩色列印需求的推動下，全年的出貨量有望保持穩定。公司也在評估第二生產基地，並透過提高零組件自製率及建立全自動智慧產線來提升未來的整體毛利。