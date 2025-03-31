佳必琪法說會／AI需求仍瘋狂！三大動能加持 今年優於去年

佳必琪（6197）31日舉行法說會，該公司表示，AI需求仍瘋狂，並進入輝達（NVIDIA）GB300供應鏈，在AI伺服器、工業自動化與電動車三大動能挹注下，加上大電流纜線新產品已經陸續出貨，對今年營運審慎樂觀，法人預估，今年營收與獲利可望優於去年，業績以兩位數成長。

佳必琪2024年營收占比，資料中心/網路/電信部門占54%，這包括了伺服器與儲存、AI伺服器、交換器與資料中心纜線。至於智慧連接與工業部門占40%，包括了遊戲顯示卡、工廠自動化、電動車等。

佳必琪董事長張舒眉表示，AI伺服器相關產品在資料中心/網路/電信部門的營收，已經達到50%，該公司是輝達MGX（GB300）生態鏈的供應商，是大規模AI基礎建設計畫的主要供應商，同時擁有眾多CSP客戶，對今年營運展望樂觀。

GB300方面，張舒眉表示，包括60A Power Whip電源線、高效Busbar電源線，以及PCIE 6等內部傳輸線等多項產品納入輝達AI伺服器供應鏈。

新產品方面，佳必琪說，大電流的纜線已經出貨給CSP一段時間，包括內建與外接的Busbar都有，產品齊全。至於水冷快接頭，將會搭配水冷板一起出貨給CSP，先接入OCP市場，目前已經在審廠驗證中，希望明年可以貢獻營收。

光通訊方面，佳必琪電信級光模收發模組，成功打入歐洲一線電信客戶。另外，電信級接取式光模組也打入歐洲市場，去年底到今年第1季陸續出貨。

針對H100與H200出貨狀況？佳必琪說，目前是出貨PCIE第五代產品，仍是今年出貨主力，該公司是從2024年第3季大量出貨，主要是因為GB200與GB300非常貴，客戶寥寥可數。

產能方面，她說，越南設有北越與南越廠，其中，北越廠近期完成擴建，正式量產，新增九條高速線束及電源自動化產線，新增四條連接器自動組裝線，整體產能可提升30%，月產能達12萬組，連接器可達140萬組，可全面支援AI伺服器客戶出貨需求，強化亞太區供應鏈彈性與交期。

美國方面，美國子公司將整合資源，因應市場需求，美國子公司將搬到新址，規模是現有的兩倍，並新增NPI生產與倉儲設施，提升在地供應能力，縮短交期，擴大對北美地區的服務與反應速度。

毛利率方面，佳必琪2024年第4季毛利率下滑2%，主要是受到匯率與新產品開發的影響，她說，今年包括客戶與產品都很優異，因此，毛利率表現也將優異，以前該公司是10個客人占營收70%，今年將有第二線的客人進來，毛利會更好。