新股掛牌時程 縮短至T+7

證交所與證券商業同業公會共同推動縮短部分競拍部分申購承銷時程，自昨（31）日起正式實施，掛牌日由T+10日提前至T+7日，有助發行公司掛牌日縮短三個營業日，亦將使參加競拍被凍結資金提前三天解凍，估每年10萬人次受惠。

證交所分析，此次調整競拍申購承銷時程，對於發行公司及參與競價拍賣的投資人而言，如T日為決定承銷價格之競拍開標日，則掛牌日由T+10日提前至T+7日，縮短三個營業日，有助提升IPO承銷配售效率、加速企業籌資流程。

對於參與公開申購的投資人而言，因申購至掛牌時程維持不變，影響不大，主要影響在於申購開始日由過去的T+2，提前至T-1，因此在實際承銷價出爐前，投資人若想先申購，必須先看參考價。

證交所表示，券商公會去年6月27日公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」，證交所配合完成電腦系統及配套作業調整，本次縮短時程適用範圍，為採用部分競價拍賣部分公開申購方式，辦理之初上市櫃、創新板初上市以及創新板轉列上市櫃承銷案，新制將公開申購提前至與競價拍賣部分併行。

證交所進一步說明縮短時程後，參與公開申購投資人應繳存銀行的申購認購價款，仍依開標後之實際承銷價格。

其他部分競價拍賣部分公開申購承銷案作業調整重點有四，一是部分競價拍賣部分公開申購承銷案，主辦承銷商於投標開始日 (T- 4)刊登「競價拍賣及公開申購公告」，並以競價拍賣最低投標價格之一定倍數為暫定承銷價格予以揭露。

二是公開申購開始日提前自競價拍賣開標前一日（T-1）辦理。三是主辦承銷商於開標日（T）中午12:30前輸入實際承銷價格，證交所13:30於網站揭露實際承銷價格並傳送予經紀商，經紀商至遲應於申購截止日（T+1）揭示實際承銷價格 。四是如遇天然災害致競價拍賣作業順延時，公開申購作業原則上均配合順延，惟仍以承銷公告時程為準。