台股美債 ETF上市 快了

臺灣指數公司（TIP）呼應政策開放多資產ETF，攜手彭博指數服務有限公司（BISL）合編首檔股債平衡指數「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，有望成為國內首檔台股搭配美債的多資產ETF，據悉，將由兆豐投信推出追蹤此指數的ETF。

為推動亞洲資產管理中心的壯大投信計畫，金管會開放主動式台股ETF、多資產ETF兩大新業務。臺指公司響應新政策，跟進與國際指數公司合作編製股債平衡指數，近期與彭博指數服務有限公司簽約合作，首檔合作產品即為「台美動能多資產平衡指數」。

不過，這並非臺指公司首次與國外指數公司合作，第一家是2007年時與富時合作推出永續指數，並由元大投信推出元大臺灣ESG永續ETF。

再來是2024年與S&P合作編製S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數，將由富邦投信推出富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF，甫於投信投顧公會2025年3月4日申報生效。因此，博彭為臺指合作的第三家國外指數公司。

臺指公司表示，此次與彭博的國際合作，是借重其在債券指數的深厚專長、及結合TIP長期深根台股指數的豐富經驗，以組合股票指數與債券指數編製股債平衡指數，提供指數化投資應用的新選項。

「台美動能多資產平衡指數」運用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」及「彭博20年期以上美國公債指數」，結合台灣前瞻科技產業股票與長期美國公債的特質，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。

臺灣指數公司董事長林修銘表示，呼應政策推動開放多資產ETF，臺指積極尋求國際夥伴，為擴大指數設計的豐富度並提升產品的多元性，臺指與BISL攜手國際合作，強強聯手，發展具分散風險與適合退休理財的股債平衡指數，希望透過未來被動式多資產ETF的發展，滿足發行人與投資人的多元需求，進一步推廣普惠金融。

彭博指數服務有限公司CEO Dave Gedeon表示，在台灣蓬勃發展的ETF市場，推出多資產指數是一個令人振奮的進展。我們很高興與臺灣指數公司合作，透過彭博的專業知識幫助ETF發行人快速掌握新的市場機會。彭博致力於提供更多創新解決方案，以滿足投資者的多元需求。

臺灣指數公司表示，透過兩大指數公司的指數專業合作，共同針對潛在需求展開股債平衡指數的商品應用規劃，未來投資人可望透過被動式多資產ETF，配置股債資產，實現風險分散與長期投資目標。