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台積電收910元、市值23.59兆 今年市值蒸發4.27兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

台股31日重挫，台積電（2330）帶頭跌，終場收在910元，下跌42元，跌幅4.41%，市值也失守24兆元，滑落至23兆5,987億元，統計今年來，台積電市值蒸發4兆2,789億元，股價創去年9月11日以來的低點。

台股31日開低走低，早盤以21,254.63點開出，終場收在20,695.9點，下跌906.99點，跌幅4.2%，創單日第4大跌點紀錄，月線下跌2,357.28點，3月跌幅10.23%，統計今年來則是下跌2,339.2點。

權王台積電去年以1,075元封關，市值為達27兆8,776億元，今年在1月7日盤中一度寫下1,160元的歷史新高價，但股價自高點滑落，31日開低走低收最低，終場以910元收盤，大跌42元，影響大盤指數約326點。

台積電2月合併營收2,600億900萬元，月減11.3%，年增43.1%。累計2025年1至2月營收5,532億9,700萬元，年增39.2%。

台積電在先前法說會時提出第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。

台積電 營收

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