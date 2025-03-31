聽新聞
0:00 / 0:00
台積電收910元、市值23.59兆 今年市值蒸發4.27兆元
台股31日重挫，台積電（2330）帶頭跌，終場收在910元，下跌42元，跌幅4.41%，市值也失守24兆元，滑落至23兆5,987億元，統計今年來，台積電市值蒸發4兆2,789億元，股價創去年9月11日以來的低點。
台股31日開低走低，早盤以21,254.63點開出，終場收在20,695.9點，下跌906.99點，跌幅4.2%，創單日第4大跌點紀錄，月線下跌2,357.28點，3月跌幅10.23%，統計今年來則是下跌2,339.2點。
權王台積電去年以1,075元封關，市值為達27兆8,776億元，今年在1月7日盤中一度寫下1,160元的歷史新高價，但股價自高點滑落，31日開低走低收最低，終場以910元收盤，大跌42元，影響大盤指數約326點。
台積電2月合併營收2,600億900萬元，月減11.3%，年增43.1%。累計2025年1至2月營收5,532億9,700萬元，年增39.2%。
台積電在先前法說會時提出第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言