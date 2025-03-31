樺漢法說會／今年在手訂單1800億元 全年營收、獲利看增

樺漢（6414）31日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復詮表示，預計2025年樺漢三大事業皆會成長，樺漢目前接單/出貨比值（B/B Ratio）目前維持1.1～1.15的數字，在手訂單超過1,800億、續創新高，顯示出良好的訂單能見度與出貨能力，對2025全年營收、毛利與淨利皆為穩定成長。

樺漢2024年全年合併營收1,463.8億元，較2023年全年1,216.5億元增加247.3億元，年增20.3％，稅後歸屬於母公司淨利27.4億元，年增21.2％，每股純益（EPS）為20.03元。

樺漢持續深化智慧淨零，攜手產官學研，全面推動數位永續發展，積極落地智慧交通、能源管理、低碳科技等關鍵技術，帶動產業鏈升級。同時，集團內部整合ESaaS智慧平台，提供政府、園區、金融、醫療、製造、住宅等多元場域的節能減碳解決方案，助力企業與城市實現數位轉型與淨零目標，持續驅動產業邁向永續未來。樺漢與光中軟體園區發展有限公司（Quang Trung Software City）締結戰略聯盟，致力於打造智慧城市及智慧園區，進一步擴展應用範疇，打造具有前瞻性的智慧城市樣板。

隨著邊緣運算 Edge AI 業務的持續擴展，以及市場需求的回升，將深化聚焦 AI邊緣運算、雲地整合服務、 AI智慧零售、綠色能源與半導體建廠等核心技術。此外，集團也將進行組織調整與再造，策略投資夥伴加持、大幅增持優質子公司股權，同時整併集團內未上市子公司，全面提升成長動能與營運效益。

展望2025年，樺漢預計營收、毛利和淨利都可望大幅提升，由三大核心事業體驅動成長：一、設計製造持續受益於樺漢個體的穩定成長及NCR Voyix業績訂單的強力挹注，依據NCRV財報預估2025年NCRV全球年度在手訂單160億元，將依對接時程逐季產生業績。

二、品牌 Kontron 持續展現高成長動能，軟體解決方案同樣強勁，並積極拓展航太、EV 電動車充電樁及能源管理系統市場。同時，國防與軌道運輸訂單需求強勁，進一步推動業績成長；三、系統整合在北美半導體擴大投資，相關供應鏈將大啖訂單，廠務工程率先受惠。

樺漢將持續深化ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）平台業務，強化「軟硬整合、雲地協同 + 訂閱式服務」的高附加價值模式，集團更投入鉅資加速創新，研發投資總額達116億台幣，充分展現對技術研發的長期承諾與決心。透過靈活多元的經營策略，集團將持續串聯全球資源，提升訂單可見度與盈利能力，同時攜手合作夥伴打造長期共創價值的共贏局面。