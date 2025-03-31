旭準逆勢抗跌 逆變器需求有望攀高

台股31日重挫，多數個股皆呈現下跌，不過旭隼（6409）表現強勢，逆勢重返月線，法人表示，預估南非公共電力公司 Eskom實施最高的第六階段降載的限電措施，可能增加停電頻率，從而推升逆變器需求。

旭準去年全年稅後純益42.04億元，年增近16%，為歷史次高，每股純益48.13元。董事會決議去年度盈餘擬配發現金股利41元，並以資本公積配2元股利，合計發放43元股利，也是歷史次高水準。

旭準的高功率 UPS (>20kW)營收比重維持 5%，管理推估未來三年內可成長至8~10% 營收占比，主要動能是潛在的高功率 UPS 委外需求，包含來自一線客戶的 60kW 和 80kW UPS。

外資瑞銀表示，對未來UBS成長樂觀，不過由於南非市場訂單復甦較疲弱影響，去年第4季稍稍低於預期，整年目標稍有下調，因此將目標價從2480元降至2340元，評等維持「買進」。另外，里昂則是給予「優於大盤」的評等，目標價2390元。