淞康下月掛牌 規劃籌資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板所輔導的淞康國際股份有限公司（7670）產業類別為生技醫療，即將於4月11日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

根據櫃買中心資料，淞康公司專注於防護、醫護彈性繃帶的研發和製造，生產的「扣繞貼彈性繃帶」具親膚性、防潑水及高拉伸強度性能，可運用在活動防護、傷口醫護、骨折固定等，讓繃帶使用變得簡單高效。

該公司已取得醫療器材製造及販賣許可執照，其新創產品和自動化生產設備並已獲得國內多項新型及設計專利。

淞康將自4月2日起揭示其籌資資訊，4月11日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。

創櫃板 櫃買中心 生技產業

延伸閱讀

不滿醫院處置…男持刀找醫護理論、砍護理站準備室門 違反醫療法判刑5月

緬甸強震引警惕 陳菁徽：台灣醫護荒才是真危機

鴻翊違反內部控制規定 櫃買中心處以違約金5萬元

助台東馬偕留醫護 陳瑩協調縣府釋地建宿舍

相關新聞

世紀股權分割 今恢復交易

千金股世紀*（5314）因股票面額變更，今（31）日全面換發新股票恢復上櫃買賣。其中，世紀*前兩大股東為上曜、信立兩家公...

翔名超額配息8元

半導體設備耗材供應商翔名（8091）受惠地緣政治推升半導體產業全球大擴產，去年每股純益7.5元，為歷史次高，董事會並超額...

機器人、自駕車、AI鏈 搶鏡

本周只有三個交易日，接下來就進入清明節節氣轉折時刻。節後的股市是往上還是往下轉折呢？川普高喊的所謂「互惠關稅」4月2日全...

緯創出貨旺 大摩看多

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，緯創（3231）持續受惠AI伺服器出貨量增加，加上隨伺服器不斷推陳出新，設計上將會更複雜...

美安防大展 台廠搶商機

全球最大安防科技展「美西國際安防科技大展（ISC West）」本周開展，台達電（2308）、樺漢等兩大台灣重量級電子集團...

高興昌、美亞鋼品漲價

鋼價上游漲價，牽動一波下游成品漲勢，呈現上下游一起漲的榮面。國內二大主力鋼管廠高興昌（2008）與美亞通知用戶，將調高4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。