精剛 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者徐牧民整理

精剛（1584）獲得美國廠商honeywell的超合金牌號認證通過；另有一款鈦合金牌號預估4至5月會有機會通過，有助供應商向精剛擴大採購。

法人展望全年營運，預估精剛第2季、第3季鎳基/鈦合金稼動率提高至100%/100%，預估精剛全年營收31.3億元，年增8.6%，毛利率較去年提高1.5個百分點，主因鎳基滿載產能與鈦合金產品營收占比提升。

歐洲各國宣布增加軍事預算以因應地緣政治風險與國家安全，精剛布局航太、軍工等產業並外銷歐洲為主，將受惠。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證入手，如精剛永豐47購01（728335）、精剛群益49購01（728563）。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證

延伸閱讀

軍工概念低檔轉強! 漢翔(2634)首選

集軍工+低軌道+WIFI7的飆股

川普助攻軍工！00965年內漲幅18.84% 遠超台、美股大盤！0050、QQQ都不是對手

精剛迎轉單 營運吃補

相關新聞

世紀股權分割 今恢復交易

千金股世紀*（5314）因股票面額變更，今（31）日全面換發新股票恢復上櫃買賣。其中，世紀*前兩大股東為上曜、信立兩家公...

翔名超額配息8元

半導體設備耗材供應商翔名（8091）受惠地緣政治推升半導體產業全球大擴產，去年每股純益7.5元，為歷史次高，董事會並超額...

機器人、自駕車、AI鏈 搶鏡

本周只有三個交易日，接下來就進入清明節節氣轉折時刻。節後的股市是往上還是往下轉折呢？川普高喊的所謂「互惠關稅」4月2日全...

緯創出貨旺 大摩看多

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，緯創（3231）持續受惠AI伺服器出貨量增加，加上隨伺服器不斷推陳出新，設計上將會更複雜...

美安防大展 台廠搶商機

全球最大安防科技展「美西國際安防科技大展（ISC West）」本周開展，台達電（2308）、樺漢等兩大台灣重量級電子集團...

高興昌、美亞鋼品漲價

鋼價上游漲價，牽動一波下游成品漲勢，呈現上下游一起漲的榮面。國內二大主力鋼管廠高興昌（2008）與美亞通知用戶，將調高4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。