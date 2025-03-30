世芯、智原 四檔馬力強

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

台股上周五（28日）重挫，IC設計族群相對撐盤，其中世芯-KY（3661）、智原（3035）股價亮眼，發行券商建議，對於IC設計族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

世芯-KY在法說會中雖然下修今年展望，但同時也給出2025至2027年的複合年度成長率（CAGR）達到40%至50%，今年雖然衰退，但2026至2027年營收將連續兩年迎接年增率超過50%的增長。三代晶片今年第4季末將進入量產，2026年起貢獻營收。

法人指出，世芯-KY將持續強攻AI ASIC，Trainium 3量產預計於2025年底或2026年初啟動，初期營收貢獻有限，目前設計進度正常，預計首季將完成tape-out，預計生命周期約二年，規模與前代一趨勢相似，具體取決於市場表現。智原在DeepSeek帶起的AI新風潮下，將讓委託設計開案量增加，有機會包含12／14奈米、28／40奈米製程，先進封裝設計案亦同步增加，後續若轉入量產，今年業績動能將逐季攀升。

法人表示，智原首季有望受惠於三星HBM2E將步入EOL，協助客戶先進行備料，導致整體營收季增將逾150%，預期今年上半年營收即超逾2024年全年營收。

權證發行商建議，看好相關個股後市投資人，可選價內外20%內、逾90天的商品介入。連結世芯-KY的相關權證包括世芯元富49購15（074714）、世芯統一56購01（038629）；智原相關權證有智原元富4A購03（072900）、智原元大49購04（075451）。

IC設計 智原

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