翔名超額配息8元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體設備耗材供應商翔名（8091）受惠地緣政治推升半導體產業全球大擴產，去年每股純益7.5元，為歷史次高，董事會並超額配息，每股配發8元現金股利。

翔名2024年合併營收20.02億元，年增10.9%，創近八年新高；毛利率34.08%，年減1.5個百分點；稅後純益3.75億元，年增31.9%，每股純益7.5元。

翔名董事會決議，去年度盈餘擬配發6.8元現金股利，並以資本公積配發1.2元，合計每股超額配息8元。

因應全球供應鏈移轉新商機，翔名繼南京廠量產後，去年已赴日本設立第二個海外生產據點，預估熊本廠今年底即可投產貢獻產能。

翔名表示，日本廠規劃總投資金額10億日圓，將建置3,900坪的廠房。預估2025年啟用的第一期廠房，初期將裝置十部機台，滿載可裝置量為45台。若該廠區的廠房全數建設完成，總機台數量可達160台，約相當於翔名新竹廠三分之一產能。

翔名生產的半導體設備關鍵零組件，包含離子植入、薄膜製程、黃光製程、蝕刻製程的耗材及模組。近年深耕精密加工技術，供應航太產業所需高端技術如：複合材料加工、高能銲接、異質材料接合及修復，應用於航太設備關鍵零組件及模組。

半導體

延伸閱讀

電價凍漲拍板！工商協進會：電力供需也須穩定 確保台灣競爭優勢

台灣大攜手群聯電子 推「AI2 x aiDAPTIV+」地端方案

全球供應鏈變遷 中菲行：強化東南亞、印度物流

真香！《鳴潮》揭「坎特蕾拉」少女時期模組 片尾慢速舔櫻桃牽絲好有感覺

相關新聞

世紀股權分割 今恢復交易

千金股世紀*（5314）因股票面額變更，今（31）日全面換發新股票恢復上櫃買賣。其中，世紀*前兩大股東為上曜、信立兩家公...

翔名超額配息8元

半導體設備耗材供應商翔名（8091）受惠地緣政治推升半導體產業全球大擴產，去年每股純益7.5元，為歷史次高，董事會並超額...

機器人、自駕車、AI鏈 搶鏡

本周只有三個交易日，接下來就進入清明節節氣轉折時刻。節後的股市是往上還是往下轉折呢？川普高喊的所謂「互惠關稅」4月2日全...

緯創出貨旺 大摩看多

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，緯創（3231）持續受惠AI伺服器出貨量增加，加上隨伺服器不斷推陳出新，設計上將會更複雜...

美安防大展 台廠搶商機

全球最大安防科技展「美西國際安防科技大展（ISC West）」本周開展，台達電（2308）、樺漢等兩大台灣重量級電子集團...

高興昌、美亞鋼品漲價

鋼價上游漲價，牽動一波下游成品漲勢，呈現上下游一起漲的榮面。國內二大主力鋼管廠高興昌（2008）與美亞通知用戶，將調高4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。