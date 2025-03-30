緯創出貨旺 大摩看多

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，緯創（3231）持續受惠AI伺服器出貨量增加，加上隨伺服器不斷推陳出新，設計上將會更複雜，需要更多零組件，有望帶動緯創未來營運表現，因此重申「優於大盤」的評等，目標價158元。

大摩指出，看好緯創在輝達Blackwell系統層級組裝的成長潛力，GB200組裝已於2024年底開始進行。並且其主要的美國企業客戶正在擴大訂單，因此進一步上調GB200機櫃出貨預估至約2,500櫃，這些訂單可能來自Stargate、X.AI等客戶。

根據大摩供應鏈調查顯示，緯創2025年機櫃出貨預估進一步上調至約4,000櫃，反映出訂單持續增加；展望2026年，將預估由原本的約2,800櫃上調至約5,000櫃。

大摩 緯創

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