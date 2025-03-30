聚賢推新品 拚績增兩位數

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

聚賢研發-創（7631）宣布，推出全球第一台「管路自動雷射焊接機，符合ESG趨勢要求，未來量產上市可望成為挹注營運成長的新動能，並看好2025年營收可望維持雙位數成長，改寫歷史新高紀錄。

聚賢研發是台灣首家創新開發廠務工程設備及輔具廠務工程公司，3月13日以每股70元掛牌上市以來，股價扶搖直上，上周五（28日）收盤價為116元，波段漲幅高達65.7%。

聚賢研發營業項目以施工技術門檻高的特殊氣體二次配為主，應用於半導體先進製程，受惠AI需求推升半導體前景，該公司目前在手訂單金額超過10億元。

聚賢研發表示，推出全球首台「管路自動雷射焊接機」，具備降低及量化碳排放，提高施工效率優勢。並將開發管路焊接及檢測所需設備，建置完整使用訓練、設備維修及焊接認證服務，朝出租與認證等商業模式發展。

聚賢研發追隨半導體客戶全球布局腳步，積極拓展海外市場，去年已於日本、新加坡、德國等地設立子公司，其中，日本子公司開始貢獻營收，新加坡則規畫爭取統包工程，有望自今年第4季起貢獻營收。

半導體 日本 營收

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