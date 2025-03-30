美安防大展 台廠搶商機

全球最大安防科技展「美西國際安防科技大展（ISC West）」本周開展，台達電（2308）、樺漢等兩大台灣重量級電子集團領頭跨洋參展搶商機，台達電旗下晶睿、樺漢轉投資鈞翰智能都將赴美秀肌肉；普萊德、陞泰、創見、華豫寧旗下維夫拉克，為升旗下立承也將赴美搶單。

法人指出，全球安全意識升級，上至國家、企業，乃至於家庭對安防需求增溫，台廠此次大陣仗赴美參展，有望搶得第一手商機。

ISC West是全球最大安防科技展，今年大展將於美國時間4月2日至4月4日在拉斯維加斯舉行，鎖定各種影像監控、門禁、感測、生物辨識、智能家居系統、警報及防盜等新型安防科技、先驅技術及解決方案。

國際市調機構Mordor Intelligence報告指出，2024年美國視訊監控市場規模約為123.4億美元（約新台幣4,091億元），預計到2029年將達到220.4億美元（約新台幣7,307億元），預估2024年至2029年的年複合成長率為12.3%，商機龐大。

近年視訊監控已經成為物聯網中關鍵感測及監控一環，業界更認為，全球安防產業搭上5G、物聯網等應用趨勢浪潮，市場規模持續擴大，加上美國持續抵制中國大陸安控業者後，相關產業成為台灣安防及網通廠商搶攻市占關鍵市場。

台達電旗下安控大廠晶睿在全球安防50強排名持續提升，2024年已經排名全球第14名，成為台灣唯一搶進前20強的安防企業，昇銳電子、建騰創達科技、慧友電子也擠進全球前50強。

晶睿今年成立25周年，將大陣仗參加ISC West，預計展示結合視覺語言模型的AI科技安防應用，引領智慧安防產業邁向新紀元。

晶睿強調，該公司整合全產品線AI攝影機、AI驅動的影像分析功能，及AI智慧雲端安防平台VORTEX的混合雲解決方案，目前VORTEX攝影機連線數已累積逾萬，首重智慧城市、智慧交通、智慧工廠等三大垂直市場。

網通品牌普萊德近年深耕工業網路之餘，也積極搶進安防市場，並從歐洲延伸至美國。普萊德規劃，將在ISC West 2025展出最新工規／商規高階PoE網路設備、工控5G專網與智慧AIoT永續聯網解決方案，打造具資安防護、高速、高效且永續優勢的網路基礎建設解決方案，提升智慧聯網與數位基礎建設競爭力。

其他參展台廠方面，華豫寧旗下維夫拉克強打臉部辨識智慧鎖、門禁系統。為升旗下立承打造以AI驅動的視訊分析及監控系統，產品涵蓋視訊管理、臉部辨識等。創見推動網路與物聯網；陞泰科技推出AI IP攝影機、AI XVR&NVR錄影機。