瞄準通訊設備、監控攝影機

近期美國官方持續對大陸電子設備發出警告，「通訊設備」及「監控攝影機」是兩大焦點。

外媒報導，美國國土安全部示警大陸製造網路攝影機可監控美國鍵基礎設施；美國商務部也針對大陸網通終端設備巨頭TP-Link展開調查。隨著美國力阻陸企安防產業發展，成為台灣業者新商機。

美國國土安全部公告指出，大陸製造、可網路連線的攝影機，不僅監控美國基礎建設，更可能有能力進行破壞或間諜活動，目前美國包含化學、能源等數百個關鍵設施中，有1.2萬具中國相關監控攝影機。

晶睿（3454）總經理廖禎祺表示，在AI及雲端服務推動下，安防市場不再是以製造成本為取決關鍵，配合次世代趨勢的演變，晶睿將加速爭取陸廠退出的市場份額。