工業電腦大廠樺漢（6414），連接線廠佳必琪（6197）、與IC通路商弘憶（3312）股，均將於明（31）日舉行法說會，市場關注，三家公司今年的營運展望。

樺漢看好三大事業高成長，及子公司帆宣2025年美國建廠案將轉虧為盈下，預估樺漢今年營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利、每股稅後純益相較2024年皆會高成長。此外，樺漢搶攻智慧城市商機，近期宣布已與越南光中軟體園區發展有限公司正式簽署戰略合作協議。

佳必琪是AI高速線的領導廠商之一，正在開發水冷快接頭與大電流連接線兩大新產品，在既有的雲端服務供應商（CSP）客戶基礎上拓展新的產品線。隨著輝達（Nvidia）GB200出貨，佳必琪新舊產品將雙箭齊發，對2025年展望樂觀。

弘憶股在本業之外，近年受到矚目的布局是於去年初決定採購GPU與相關伺服器設備，建置算力租賃機房，並委託關係企業GMI Computing經營。

本業方面，因為美國關稅政策帶來的不確定性，導致弘憶股部分客戶提前拉貨，帶動其今年前二月業績年增逾三成，呈現淡季不淡局面。展望今年整體營運，法人評估，弘憶股今年營收增幅有機會上看一成，挑戰歷史新高。