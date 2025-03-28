仁寶除息後獲2法人回補！次日仍開低續貼息 後市引關注

美國總統川普多次宣布，要對進口美國的商品課徵高額關稅，也讓市場擔心全球貿易戰再起，而台股28日受到影響以21,836.16點開出後，盤中下跌348.87點，跌幅1.59%，終場收在21,602.89點，就連近年走勢強勁的「AI類股」，也受到市場波動影響全面走跌，而27日進行除息交易的代工廠仁寶（2324），今日早盤也開低震盪，終場收在33.75元，仍呈現貼息態勢。

仁寶昨日進行除息交易，扣除配發的1.4元股利後，以34元開低走跌，最低一度跌至33.9元，幸好盤中買盤力道轉強，挹注股價表現有所回暖，終場跌幅收斂，以34.35元作收，而仁寶昨日成交量達4.29萬張，並獲得外資、自營商的同步回補，其中外資買超8,230張、估2.83億元，由連19日累計賣超13萬9,966張轉買超。不過除息後的今日仍以34.25元開低走跌，盤中走勢持續疲弱，終場收在33.75元、下跌0.6元、跌幅達1.74%，持續呈現貼息。

根據公開資料顯示，仁寶自3月12日以來已連續11個交易日遭到三大法人的合力賣超，直至27日才轉賣為買。今日自營商加大力道買進，投信也轉賣為買，不過股價表現仍然疲弱，單日成交量也縮減至2.33萬張。而觀察仁寶近五日的籌碼表現，三大法人累計賣超1萬8,940張，其中，外資賣超1萬487張、投信賣超1萬834張、自營商賣超2,382張。

據悉，仁寶近年積極衝擊多角化營運布局，而面對各事業發展，總經理伯納多羅則透露，伺服器產品將會是仁寶(2025)年主要衝刺的一個重點領域，而隨著AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍。雖然市場仍受地緣政治局勢、關稅以及諸如此類的事情衝擊，但仁寶也會持續提升自身的任性，以及對突發事件的承受及因應能力。