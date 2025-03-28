華新科擬配息2.4元

被動元件廠華新科（2492）昨（28）日公告，董事會決議股利分派事宜，每股擬配發現金股利2.4元，配發率近四成，總發放金額為11.66億元，依照昨日收盤價92.1元計算，現金殖利率約2.61%。

受到全球總體經濟影響，終端需求未見明顯復甦，被動元件產業已經有長達數個季度的疲弱態勢，華新科在2024年仍繳出年增的成績單，以今年來看，華新科累計前兩月營收為56.7億元，年成長6.52%，站上近三年以來高點，顯示營運已經從谷底向上。

展望今年，華新科認為受惠於AI（人工智慧）、車用以及產品組合優化下，有望帶動營收成長、毛利率更將顯著攀升，且看好AI伺服器大電源供應器內的被動元件價值將增加10-30%，以及電阻規格升級，價值較傳統伺服器增加40-60%，都將挹注公司的業績表現。