樺漢2024年每股賺兩股本
樺漢（6414）董事會昨（28）日通過2024年財報，稅後純益27.4億元，年增21.18%，每股純益20.03元，賺兩個股本。
樺漢董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利12.2元，優於前一年水準，配息率達60.9%，以昨日收盤價291元計算，現金殖利率約4.2%。
樺漢去年第4季合併營收396.33億元，季增5.09%，年增15.78%；稅後純益9.11億元，季增31.84%，年增1.14倍，每股純益6.64元。去年合併營收1,463.84億元，年增20.34%；毛利率19.7%，年增0.3個百分點；營益率3.58%，年減0.7個百分點；純益率1.87%，年增0.01個百分點。
展望2025年，樺漢表示，營運持續穩健成長，聚焦在AI邊緣運算、雲地整合服務以及AI智慧零售等核心技術。
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